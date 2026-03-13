Viterbo | 213 negozi chiusi il centro storico svuota

A Viterbo, tra il 2012 e il 2025, sono state chiuse 213 attività commerciali, portando a un centro storico sempre più vuoto. La situazione ha portato a una diminuzione significativa del numero di negozi aperti, contribuendo a un cambiamento evidente nel panorama commerciale locale. La chiusura di così tanti esercizi ha modificato profondamente l’aspetto e la vivacità del centro storico.

Il tessuto commerciale di Viterbo sta subendo una trasformazione radicale e preoccupante, segnata dalla chiusura di 213 attività tra il 2012 e il 2025. Il cuore pulsante della città, il centro storico, ha subito il colpo più duro con la perdita di 161 negozi, scendendo da 571 a 410 unità operative. Questa dinamica non è un semplice calo statistico, ma un segnale d'allarme sulla vivibilità urbana: mentre le botteghe tradizionali svaniscono, si registra un aumento esponenziale delle strutture ricettive come B&B e case vacanze. I dati emergono dall'analisi del progetto nazionale Cities di Confcommercio, che posiziona il capoluogo della Tuscia al 73esimo posto nella classifica dei comuni italiani più colpiti dal fenomeno della desertificazione commerciale.