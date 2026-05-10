Viterbo il 16 maggio al San Leonardo | cittadini al centro del dialogo

Il 16 maggio al Teatro San Leonardo a Viterbo si svolgerà un incontro dedicato ai cittadini, con l’obiettivo di raccogliere opinioni e proposte sulla politica locale. L’evento si concentra sul ruolo dei cittadini nel dibattito pubblico e sul possibile sviluppo di nuove modalità di partecipazione. Durante la giornata saranno presentate le idee raccolte, senza l’intervento di simboli di partito, per favorire un confronto più aperto e diretto tra i partecipanti.

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? Punti chiave Come cambierà la politica locale senza simboli di partito?. Cosa accadrà alle proposte raccolte al Teatro San Leonardo?. Perché la metodologia Open Space Technology è diversa dai dibattiti classici?. Chi potrà davvero influenzare le decisioni politiche nazionali partendo da Viterbo?.? In Breve Evento dalle 9 alle 17 presso il Teatro San Leonardo di via Cavour.. Massimo Erbetti coordina l'iniziativa locale per la provincia di Viterbo.. Metodologia Open Space Technology per raccogliere istanze tra 100 spazi nazionali.. Registrazione obbligatoria tramite i moduli online sul sito nova2026.it.. Il prossimo sabato 16 maggio, dalle ore 9 alle ore 17, il Teatro San Leonardo di Viterbo ospiterà la giornata di confronto Nova · Parola all’Italia per raccogliere le istanze dei cittadini locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo, il 16 maggio al San Leonardo: cittadini al centro del dialogo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Taranto, il 17 maggio si decide il futuro: cittadini al centro del dialogo? Cosa scoprirai Come influenzeranno le idee dei cittadini il programma della coalizione? Cosa accadrà alle proposte raccolte dopo la giornata al... Leggi anche: Al teatro San Leonardo di Viterbo il concerto "Sanremo detox"