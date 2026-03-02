Al teatro San Leonardo di Viterbo il concerto Sanremo detox

Alessandro Cattelan, la beffa dell'eterno predestinato. Per la conduzione di Sanremo hanno scelto il suo esatto opposto Sanremo è da sempre uno spettacolo divisivo: c'è chi lo guarda e chi lo subisce. Ma Ctrl alt canc ha pensato a un'altra strada. Venerdì 6 marzo, alle ore 21,30, il San Leonardo di Viterbo apre le porte a “Sanremo detox”, un concerto che invita a liberarsi dai cliché della musica leggera. L'idea, racconta il sassofonista Andrea Araceli, nasce in modo ironico: “Più che politico, il titolo è un gioco. Ho pensato alle etichette delle tisane detox applicate alla musica di questi giorni. Non sono un fruitore di Sanremo, e credo di non essere il solo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Al teatro San Leonardo di Viterbo una serata dedicata ai cortometraggiZelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) Venerdì 23 gennaio,...

Al Teatro San Leonardo di Viterbo una giornata dedicata al Natale, tra sapori e musica liveSi parte alle 11 con il brunch di Natale, un appuntamento pensato per chi ama il calore delle feste.

Contenuti utili per approfondire San Leonardo di.

Temi più discussi: Quando non sai perché, allora è Amore, ALVALENTI al Teatro San Leonardo di Viterbo; 8 MARZO 2026 | VITERBO - Le storie di Sepúlveda per grandi e piccoli! Al San Leonardo uno spettacolo che parla ai bambini e agli adulti; Le storie di Sepúlveda arrivano a teatro: un pomeriggio per bambini (e adulti che non hanno smesso di pensare); Dialy Mady Kaw Sissoko + Walter Zanetti + Tommy Ruggero.

Teatro San Leonardo, Quando non sai perché, allora è AmoreALVALENTI al Teatro San Leonardo di Viterbo Sabato 7 marzo, ore 21.30 Non si sceglie di amare. Accade. Punto. Senza manuali, senza tutorial, senza possibilità di replica. E quando succede, la vita cam ... newtuscia.it

Poesia, teatro e musica per San FrancescoOmaggio a San Francesco d’Assisi tra poesia, teatro e musica: oggi alle 21 al Teatro Leonardo (via Ampère 1) va in scena A tu per tu con San Francesco. Dalla ferita alla letizia. Un faccia a faccia ... ilgiorno.it

Le storie di Sepúlveda per grandi e piccoli al teatro San Leonardo - facebook.com facebook

Hub di Prossimità San Leonardo, Montanara e Pablo: aperto il bando comunale x.com