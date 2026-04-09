Visite ortopediche e RX gratuiti a Napoli
In occasione della Giornata del Mare, a Napoli si svolge una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria organizzata dalla Marina Militare. Durante l'evento, vengono offerti gratuitamente visite ortopediche e radiografie per la diagnosi della pre-artrosi dell’anca. La iniziativa coinvolge la cittadinanza, che può sottoporsi a screening clinico-strumentali senza costi. La giornata si svolge in un contesto di promozione della salute legata alla prevenzione e alla cura delle patologie articolari.
In occasione delle iniziative legate alla Giornata del Mare, la Marina Militare promuove a Napoli una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria, offrendo alla cittadinanza uno screening clinico-strumentale gratuito per la diagnosi della pre-artrosi dell’anca.“Un appuntamento che, nel solco dei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Bernini: "A studenti fragili visite oculistiche e occhiali gratuiti"
Locali comunali affidati all'associazione 'Donne Comenoi': visite specialistiche e screening gratuitiLa concessione d'uso ha valenza per 6 anni con possibilità di un solo rinnovo per pari periodo subordinata alla verifica della permanenza dei...
Visite ortopediche e RX gratuiti a NapoliIn occasione delle iniziative legate alla Giornata del Mare, la Marina Militare promuove a Napoli una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria, offrendo alla cittadinanza uno screening ... napolitoday.it
Segnale forte. Visite ed esami pure la domenicaProseguono le visite e gli esami anche nel fine settimana, con un nuovo calendario predisposto dall’Azienda sanitaria che parte con l’erogazione anche di domenica (quelle di sabato sono già attive) di ... ilrestodelcarlino.it