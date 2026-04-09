Visite ortopediche e RX gratuiti a Napoli

Da napolitoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata del Mare, a Napoli si svolge una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria organizzata dalla Marina Militare. Durante l'evento, vengono offerti gratuitamente visite ortopediche e radiografie per la diagnosi della pre-artrosi dell’anca. La iniziativa coinvolge la cittadinanza, che può sottoporsi a screening clinico-strumentali senza costi. La giornata si svolge in un contesto di promozione della salute legata alla prevenzione e alla cura delle patologie articolari.

In occasione delle iniziative legate alla Giornata del Mare, la Marina Militare promuove a Napoli una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria, offrendo alla cittadinanza uno screening clinico-strumentale gratuito per la diagnosi della pre-artrosi dell’anca.“Un appuntamento che, nel solco dei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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