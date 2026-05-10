Virtus travolge Varese con Vildoza | trionfo totale verso i playoff
La Virtus Bologna ha battuto Varese con un largo margine, grazie anche alle prestazioni di Vildoza, che ha contribuito in modo decisivo alla vittoria. La squadra ha mostrato una superiorità evidente sotto i tabelloni, dominando nettamente i rimbalzi rispetto agli avversari. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza le prospettive di qualificazione ai playoff, mentre l’attenzione si concentra sul ruolo di Vildoza in vista delle prossime sfide.
? Domande chiave Come influirà il ritorno di Vildoza sulla gestione dei playoff?. Chi ha permesso alla Virtus di dominare così nettamente i rimbalzi?. Perché la difesa di Kastritis non è riuscita a fermare Alston?. Cosa cambia per gli accoppiamenti dopo il successo dell'Aquila Trento?.? In Breve Virtus domina i rimbalzi con 42 acquisizioni contro i soli 18 di Varese.. Alston Jr segna 19 punti, Pajola 12 e Diouf 10 nella vittoria.. Nkamhoua brilla per Varese con 30 punti nonostante la sconfitta in Arena.. La Virtus affronterà l'Aquila Trento nei quarti di finale dei playoff.. La Virtus chiude la regular season con un netto 104-85 ottenuto in Arena a Varese, domenica 10 maggio 2026, confermando il primato raggiunto durante il campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Leggi anche: Virtus, prova di forza contro Varese: l'Olidata blinda il primato e vola verso i playoff
Leggi anche: Virtus, Vildoza regala un sorriso. Prove generali per l’assetto playoff