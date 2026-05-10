Virtus travolge Varese con Vildoza | trionfo totale verso i playoff

La Virtus Bologna ha battuto Varese con un largo margine, grazie anche alle prestazioni di Vildoza, che ha contribuito in modo decisivo alla vittoria. La squadra ha mostrato una superiorità evidente sotto i tabelloni, dominando nettamente i rimbalzi rispetto agli avversari. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza le prospettive di qualificazione ai playoff, mentre l’attenzione si concentra sul ruolo di Vildoza in vista delle prossime sfide.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui