Nella Virtus Arena si sono svolte le prove generali in vista dei playoff, con alcune novità in campo. Per la prima volta, il brasiliano Yago Dos Santos ha sfoggiato un look biondo, mentre Luca Vildoza è tornato a giocare dopo più di un mese di assenza. La presenza di Vildoza ha portato un sorriso ai tifosi, mentre si preparano alle partite decisive della stagione.

Non è un compromesso storico, ma poco ci manca. Domani, alla Virtus Arena, per la prima volta il sorriso di Yago Dos Santos – attenzione, il brasiliano ha optato per un look biondo – e la gara argentina di Luca Vildoza, al rientro dopo oltre un mese. All’appello mancherà ancora Morgan, ma Matt, fresco di promessa di matrimonio a Marissa, ha assicurato di esserci per i playoff. Sarà in campo domenica prossima – la V nera ha scelto di iniziare il percorso il 17 maggio – per il primo match dei quarti di finale. Intanto c’è grande curiosità per valutare questa improvvisa abbondanza in un settore, quello della regia, a lungo in sofferenza. E per vedere come si troveranno, insieme, Vildoza e Dos Santos.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus, Vildoza regala un sorriso. Prove generali per l’assetto playoff

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