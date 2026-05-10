Viri e poi scabini | i giudici piacentini dell’Alto Medioevo
Nella storia di Piacenza, l’Alto Medioevo rappresenta un periodo poco esplorato, anche se ricco di eventi e figure di rilievo. Tra le fonti che riguardano quel periodo si trovano documenti che parlano di viri e scabini, figure di rilievo nel sistema giudiziario dell’epoca. Questi testi forniscono dettagli sui ruoli e le funzioni svolte dai giudici di quel tempo, offrendo uno sguardo sulle modalità di amministrazione della giustizia nel territorio.
Nella storia piacentina, spicca un periodo insolitamente trascurato, e cioè quello dell’Alto Medioevo, seppure ricchissimo di fatti e persone degne di notevole interesse. Raccontiamo, seppure in forma sintetica, di un particolare “mestiere” svolto da tantissimi uomini delle nostre terre tra.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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