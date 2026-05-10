Viri e poi scabini | i giudici piacentini dell’Alto Medioevo

Nella storia di Piacenza, l’Alto Medioevo rappresenta un periodo poco esplorato, anche se ricco di eventi e figure di rilievo. Tra le fonti che riguardano quel periodo si trovano documenti che parlano di viri e scabini, figure di rilievo nel sistema giudiziario dell’epoca. Questi testi forniscono dettagli sui ruoli e le funzioni svolte dai giudici di quel tempo, offrendo uno sguardo sulle modalità di amministrazione della giustizia nel territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui