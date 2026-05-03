Caputasini Gargantus o il Leccafarina | estrosi nomi e cognomi piacentini dal Medioevo

Nel corso del Medioevo, a Piacenza e nella sua zona si trovano spesso documenti notarili che riportano nomi e cognomi particolarmente insoliti e alcuni anche piuttosto scherzosi. Tra questi si trovano appellativi come Caputasini, Gargantus o il Leccafarina, esempi di nomi che oggi risultano poco comuni e che riflettono la varietà di usi linguistici dell’epoca. La presenza di tali nomi dimostra come nel passato si adottassero spesso denominazioni più fantasiose rispetto agli standard odierni.

Ai nostri giorni è abbastanza raro imbattersi in cognomi e nomi fuori dalle righe, quasi irriverenti, ma così non era nel tempo medievale; a Piacenza e nel suo vasto distretto se ne ritrovano citati di molto curiosi tra gli atti notarili. E se il nome proprio era imposto dai genitori, al momento.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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