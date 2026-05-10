Violenza nell’hinterland milanese | sette aggressioni in una notte cresce la preoccupazione

Nella notte tra sabato e domenica nell’area alle immediate periferie di Milano, si sono registrate sette aggressioni che hanno coinvolto altrettante persone. Gli episodi si sono verificati in diversi punti della zona e sono stati segnalati alle forze dell’ordine. Non ci sono ancora dettagli su eventuali arresti o accertamenti in corso, ma l’accaduto ha suscitato preoccupazione tra i residenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Rozzano (Milano), 10 maggio - Sono sette le persone rimaste vittime di aggressioni avvenute tra sabato sera e domenica notte nell’hinterland milanese. I fatti più gravi si sono verificati a Rozzano, in viale Liguria, nei pressi della fermata “Municipio” del tram 15, da anni teatro di risse e aggressioni che stanno ormai diventando episodi quotidiani. A distanza di circa un’ora l’una dall’altra si sono registrate due aggressioni, l’ultima delle quali si è conclusa con un uomo trasportato in codice rosso all’Istituto Clinico Humanitas. La fermata è stata devastata. Nelle scorse settimane sono state addirittura rimosse le sedute sotto le pensiline nel tentativo di scoraggiare le bande di teppisti che bivaccano nella zona giorno e notte.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violenza nell’hinterland milanese: sette aggressioni in una notte, cresce la preoccupazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pietà per chi vive nell'hinterland milaneseAbbi pietà di loro che non vivono né a Milano né in Lombardia, bensì nel purgatorio intermedio. Aggressioni razziste a Roma: tre giovani denunciati dopo una notte di violenzaABBONATI A DAYITALIANEWS Presi di mira stranieri e senzatetto in diversi episodi Una serie di violente aggressioni a sfondo razziale ha scosso Roma,... Si parla di: Milano, violenza e rapina in corso Como: arrestati due fratelli; Una donna è stata trovata morta in un parco del Milanese.