Questa mattina si è tenuta una riunione tra rappresentanti di diverse città dell’hinterland milanese, durante la quale si è discusso delle condizioni di vita nelle aree che circondano la città. Sono stati affrontati temi legati ai servizi, alla qualità dell’ambiente e alle infrastrutture, con particolare attenzione alle sfide quotidiane affrontate da chi risiede in località come Segrate, Cologno Monzese, Seveso, Cesano Maderno, San Donato e San Giuliano Milanese.

Abbi pietà di loro che non vivono né a Milano né in Lombardia, bensì nel purgatorio intermedio. Coloro che vivono, o sopravvivono, nella fascia intorno alla metropoli e dunque in posti come Segrate e Cologno Monzese, come Seveso e Cesano Maderno, come San Donato e San Giuliano Milanese. Il cosiddetto hinterland, i comuni-dormitorio che a volte non hanno nemmeno una piazza, centri senza centro e senza speranza visibile. Una landa desolata che avevo attraversato mille volte ma stavolta l’ho vissuta, ci ho perfino dormito, e perciò prego per chi ha la disdetta di risiederci. Comuni che non si possono definire paesi, avendo decine di migliaia di abitanti, e non si possono definire città, in quanto privi di status e di storia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Pietà per chi vive nell'hinterland milanese

Articoli correlati

Arresto nella notte per droga, operazione nell'hinterland napoletano: di chi si trattaNella notte, i carabinieri della stazione locale, impegnati in un servizio mirato antidroga, hanno fermato e perquisito un giovane già noto alle...

Tassa sui rifiuti: paga chi li produce, anche se vive in comodato d'uso gratuito nell'appartamentoUn contratto di comodato d’uso gratuito, stipulato nel 2010, ha salvato un contribuente di Castiglione del Lago da un accertamento Tari di quasi...

Contenuti e approfondimenti su Pietà per chi vive nell'hinterland...

Argomenti discussi: Pietà per chi vive nell'hinterland milanese; Scritte sacrileghe a San Faustibo: la dichiarazione della Curia vescovile.

Pietà per chi vive nell'hinterland milaneseAbbi pietà di loro che non vivono né a Milano né in Lombardia, bensì nel purgatorio intermedio. Coloro che vivono, o sopravvivono, nella fascia intorno alla metropoli e dunque in posti come Segrate e ... ilfoglio.it