L'università ha distribuito alle scuole una guida rivolta ai giovani sui temi della violenza di genere. La pubblicazione include domande come come riconoscere la differenza tra una gelosia eccessiva e un abuso psicologico, e quali segnali digitali possono indicare che una relazione sta diventando tossica. La guida mira a fornire strumenti pratici per identificare comportamenti dannosi e promuovere la consapevolezza tra i giovani.

? Domande chiave Come distinguere una gelosia eccessiva da un vero abuso psicologico?. Quali segnali digitali indicano che una relazione sta diventando tossica?. Come funziona il Violentometro per identificare i primi segnali di pericolo?. Perché le università scelgono di intervenire direttamente nelle scuole superiori?.? In Breve Docenti Petrella, Germani e Pizzini hanno curato il testo per adolescenti tra 14 e 19 anni.. La brochure include il Violentometro dell'Arma dei Carabinieri per distinguere gelosie e reati.. Il materiale è distribuito gratuitamente a tutti gli istituti superiori del territorio italiano.. Il progetto nasce dallo sportello Antiviolenza e dalla Commissione OPPE dell'Ateneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Violenza di genere: l’Università invia alle scuole una guida per i giovani

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