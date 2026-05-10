Violenza di genere | l’Università invia alle scuole una guida per i giovani

Da ameve.eu 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'università ha distribuito alle scuole una guida rivolta ai giovani sui temi della violenza di genere. La pubblicazione include domande come come riconoscere la differenza tra una gelosia eccessiva e un abuso psicologico, e quali segnali digitali possono indicare che una relazione sta diventando tossica. La guida mira a fornire strumenti pratici per identificare comportamenti dannosi e promuovere la consapevolezza tra i giovani.

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? Domande chiave Come distinguere una gelosia eccessiva da un vero abuso psicologico?. Quali segnali digitali indicano che una relazione sta diventando tossica?. Come funziona il Violentometro per identificare i primi segnali di pericolo?. Perché le università scelgono di intervenire direttamente nelle scuole superiori?.? In Breve Docenti Petrella, Germani e Pizzini hanno curato il testo per adolescenti tra 14 e 19 anni.. La brochure include il Violentometro dell'Arma dei Carabinieri per distinguere gelosie e reati.. Il materiale è distribuito gratuitamente a tutti gli istituti superiori del territorio italiano.. Il progetto nasce dallo sportello Antiviolenza e dalla Commissione OPPE dell'Ateneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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