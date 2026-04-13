Violenza e dati di genere all’Università di Parma una lezione aperta di Sociologia della devianza

Venerdì 17 aprile alle 9, l’Aula L del Plesso San Francesco dell’Università di Parma ospiterà una lezione aperta di Sociologia della devianza intitolata “Violenza e dati di genere”. L’evento è organizzato dal Corso di Laurea in Servizio Sociale e si concentrerà sulle narrazioni e sugli interventi riguardanti le politiche pubbliche in relazione a questo tema. La lezione è rivolta agli studenti e al pubblico interessato.

L’Aula L del Plesso San Francesco dell’Università di Parma ospiterà venerdì 17 aprile, alle 9, Violenza e dati di genere - Narrazioni e interventi per orientare le politiche pubbliche, una lezione aperta di Sociologia della devianza organizzata dal Corso di Laurea in Servizio sociale del.🔗 Leggi su Parmatoday.it A lezione contro la violenza di genereIn un momento in cui la violenza di genere non smette di lasciare tracce nelle cronache e nella vita di troppe persone, 116 donne uccise nel 2024, 97... la tutela dei principi costituzionali di uguaglianza, famiglia e contrasto alla violenza di genere. lettera aperta alla ministra della famiglia e della pari opportunità.Milano prossima tappa della campagna di sensibilizzazione nazionale sulla famiglia e sulle pari opportunità.