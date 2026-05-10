Violentata su una panchina in pieno centro a Milano Chi sono i responsabili

Nella notte, in pieno centro a Milano, una donna è stata vittima di violenza su una panchina. Le luci dei Navigli illuminano le rive affollate e i passanti che transitano senza fermarsi. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili dell’aggressione, senza ancora aver arrestato nessuno. La scena si svolge in un’area frequentata da molte persone, tra passanti e locali.

Milano, notte fonda. Le luci dei Navigli, la gente che passa, le panchine che sembrano un punto d’appoggio come tanti. E invece, in pochi istanti, quel pezzo di città diventa il teatro di un incubo. Una storia che nelle ultime ore ha gelato la Darsena e acceso rabbia e paura, mentre gli investigatori ricostruivano ogni dettaglio. Tutto sarebbe iniziato come una serata qualunque, una di quelle in cui ci si incontra, si parla, ci si sposta tra le vie della movida. Poi qualcosa cambia. La situazione precipita, e quello che accade dopo è talmente grave che, a distanza di giorni, continua a far discutere e indignare: perché è successo lì, nel cuore di Milano, e perché la vittima è una ragazza giovanissima.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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