Tre ragazze derubano una turista in pieno centro a Milano | una è minorenne

Tre giovani, tra cui una minorenne di soli 13 anni, hanno sottratto il portafoglio a una turista americana nel cuore di Milano. La rapina si è verificata in un'area molto frequentata, dove le ragazze hanno avvicinato la vittima e le hanno strappato la borsa. La scena è stata notata da alcuni passanti che hanno chiamato le forze dell’ordine. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto.

Erano in tre, di cui una appena 13enne: insieme hanno derubato una turista americana, aprendole la borsa. Si sono avvicinate e si sono suddivise i compiti: hanno preso 2mila euro in contanti e un iPhone del valore di 600 euro. È successo ieri (lunedì), in centro a Milano (più precisamente in piazza Castello). Alcuni agenti della polizia locale in pattuglia le hanno viste e sono intervenuti. Due delle tre ragazze, una nata in Croazia nel 2005 e un'altra nata a Roma nel 2002 ma di nazionalità bosniaca, sono state arrestate per tentato furto aggravato. La minore è stata invece deferita a piede libero.