Mestre 17enne bengalese violentata in casa | indagini sul coinquilino Un’altra vittima dell’Islam radicale

A Mestre un ragazzo di 17 anni di origine bengalese è stato vittima di violenza all’interno della propria abitazione. Le indagini si concentrano sul coinquilino, che avrebbe approfittato dell’assenza del marito per commettere l’abuso, senza preoccuparsi della presenza del neonato della coppia. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore avrebbe agito mentre la vittima era sola in casa, con l’intento di sfruttare il momento.

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Ha aspettato che il marito uscisse di casa, poi, incurante della presenza nell'abitazione del figlio neonato della coppia, avrebbe abusato di lei. Una ragazza di 17 anni ha denunciato ai carabinieri di Venezia di essere stata vittima di violenza sessuale all'interno della sua abitazione a Mestre. La giovane, bengalese, ha indicato come autore della violenza sessuale il coinquilino suo connazionale, sul quale si stanno concentrando le indagini dei carabinieri della compagnia di Mestre. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, all'interno della casa nella quale la giovane vive con suo marito, anch'egli bengalese, e che condividono con un connazionale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mestre, 17enne bengalese violentata in casa: indagini sul coinquilino. “Un’altra vittima dell’Islam radicale” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Mestre, 17enne bengalese violentata in casa da connazionale Mestre, 17enne violentata in casa: sospetti su un coinquilinoUna ragazza bengalese di 17 anni ha denunciato ai carabinieri di Venezia di essere stata violentata nell'appartamento in cui vive, insieme ad altre...