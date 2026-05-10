Orrore a Mestre 17enne violentata in casa Si indaga sul coinquilino bengalese | Un' altra vittima dell' islam radicale

A Mestre, una ragazza di 17 anni è stata violentata in casa. Secondo le indagini, l’aggressore è un uomo bengalese che vive con lei e il marito. La violenza sarebbe avvenuta mentre il marito era uscito di casa e, nonostante la presenza del neonato, l’uomo avrebbe abusato della giovane. Le forze dell’ordine stanno approfondendo il caso e valutano il coinvolgimento di altri episodi simili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ha aspettato che il marito uscisse di casa, poi, incurante della presenza nell'abitazione del figlio neonato della coppia, avrebbe abusato di lei. Una ragazza di 17 anni ha denunciato ai carabinieri di Venezia di essere stata vittima di violenza sessuale all'interno della sua abitazione a Mestre. La giovane, bengalese, ha indicato come autore della violenza sessuale il coinquilino suo connazionale, sul quale si stanno concentrando le indagini dei carabinieri della compagnia di Mestre. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, all'interno della casa nella quale la giovane vive con suo marito, anch'egli bengalese, e che condividono con un connazionale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Orrore a Mestre, 17enne violentata in casa. Si indaga sul coinquilino bengalese: "Un'altra vittima dell'islam radicale" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mestre, 17enne bengalese violentata in casa: indagini sul coinquilino. “Un’altra vittima dell’Islam radicale”Ha aspettato che il marito uscisse di casa, poi, incurante della presenza nell'abitazione del figlio neonato della coppia, avrebbe abusato di lei. Leggi anche: Mestre, 17enne bengalese violentata in casa da connazionale