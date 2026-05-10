Pugni e urla nel vagone | rissa sul treno per Brescia corsa soppressa
Nella giornata di ieri, un episodio di violenza si è verificato su un treno che collega Edolo a Brescia. Durante il viaggio, due persone si sono affrontate con pugni e urla, costringendo il convoglio a fermarsi improvvisamente alla stazione di Borgonato-Adro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno bloccato la situazione e hanno impedito il proseguimento del viaggio, con il treno che è stato successivamente soppressato.
Il treno Edolo-Brescia si è fermato alla stazione di Borgonato-Adro con le porte sbarrate e i Carabinieri sulla banchina. Sabato sera, i vagoni diretti verso il capoluogo sono diventati il ring di uno scontro tra otto ragazzi, tutti tra i 17 e i 20 anni, che hanno iniziato a picchiarsi mentre il.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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