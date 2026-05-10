Pugni e urla nel vagone | rissa sul treno per Brescia corsa soppressa

Nella giornata di ieri, un episodio di violenza si è verificato su un treno che collega Edolo a Brescia. Durante il viaggio, due persone si sono affrontate con pugni e urla, costringendo il convoglio a fermarsi improvvisamente alla stazione di Borgonato-Adro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno bloccato la situazione e hanno impedito il proseguimento del viaggio, con il treno che è stato successivamente soppressato.

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