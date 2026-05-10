Viola-Benevento decisiva al PalaCalafiore | tutto pronto per la sfida

Si avvicina la partita tra Viola e Benevento che si giocherà al PalaCalafiore, spostata al lunedì rispetto alla data originale al campetto. La sfida si presenta come decisiva, anche grazie al rientro di Laquintana, che potrebbe incidere sulla rotazione offensiva della squadra di casa. La partita ha suscitato alcune domande sul motivo dello spostamento e sull’impatto che il ritorno del giocatore avrà sulla formazione.

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? Domande chiave Perché la partita è stata spostata al lunedì invece che al campetto?. Come influirà il ritorno di Laquintana sulla rotazione offensiva della Viola?. Chi potrà compensare l'assenza di Filipovic per il Benevento?. Cosa rischia la Viola se non riesce a battere i sanniti?.? In Breve Partita posticipata a lunedì 12 maggio alle 20:00 per smontaggio palco domenica 10 maggio.. Ritorno di Vanni Laquintana fondamentale per alternare l'attacco con Laganà.. Benevento gioca senza Filipovic puntando sulla forza del centro Acosta.. Vittoria della Viola contro il Barcellona di coach Bartocci con 21 punti di Malkic.. Lunedì 12 maggio alle ore 20:00 il PalaCalafiore ospiterà la sfida decisiva della Viola contro Benevento, dopo che lo smontaggio del palco previsto per domenica 10 maggio ha costretto a spostare l’incontro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viola-Benevento decisiva al PalaCalafiore: tutto pronto per la sfida ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Viola Reggio, sfida decisiva al PalaCalafiore: serve il 2° posto Playoff Serie B: Redel Viola e Benevento si sfidano al Palacalafiore? Cosa scoprirai Come farà la Redel Viola a frenare l'impatto di Acosta Marte? Chi sarà il giocatore chiave per gestire il ritmo di Benevento? Quale... Argomenti più discussi: UFFICIALE:REDEL VIOLA-BENEVENTO LUNEDI’ ALLE 20; Playoff Serie B: la Redel Viola a Benevento per chiudere la serie; Redel Viola domenica contro Benevento, coach Cadeo: Ora dobbiamo dare tutto · ilreggino.it; Play-off, Benevento batte la Redel, si deciderà tutto in Gara 3.