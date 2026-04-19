Viola Reggio sfida decisiva al PalaCalafiore | serve il 2° posto
Oggi alle 18.00 si gioca al PalaCalafiore l’anticipo tra la Redel Viola Reggio Calabria e l’Adria Bari. La partita rappresenta un momento importante per la squadra calabrese, che cerca di ottenere un risultato utile nel penultimo turno della stagione regolare. La sfida si svolge in un contesto in cui la formazione locale punta al secondo posto in classifica per migliorare la propria posizione.
La Redel Viola Reggio Calabria si appresta a disputare alle ore 18.00 di oggi, domenica 19 aprile 2026, il penultimo turno della stagione regolare ospitando l’Adria Bari presso il PalaCalafiore. Per la squadra guidata da Cadeo, il match rappresenta l’ultima occasione sul proprio campo prima di affrontare gli ottavi di finale degli spareggi promozione, dove i reggini avranno il vantaggio del fattore campo. L’obiettivo matematico e la gestione della classifica. Dopo aver subito un pesante colpo in casa contro il Monopoli, i neroarancio cercano il riscatto fondamentale per consolidare la propria posizione. Una vittoria nel match odierno garantirebbe alla formazione reggina la certezza matematica di chiudere la regular-season almeno al secondo posto.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Basket A2: Reggio Calabria, la Viola cerca la decima vittoria e riscatto col Castellaneta al PalaCalafiore.La Redel Viola Reggio Calabria cerca la decima vittoria consecutiva domenica 15 febbraio, ospitando al PalaCalafiore la Valentino Basket Castellaneta.
Serie A, Reggio BiC pronta a una sfida che vale doppio: al PalaCalafiore arriva BergamoLa Reggio BiC è pronta a tornare sul parquet davanti al proprio pubblico per unadelle gare più importanti di questa fase di campionato.