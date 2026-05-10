Vimercate | lo sguardo critico degli studenti tra natura e cemento

A Vimercate, gli studenti hanno esplorato il rapporto tra natura e cemento attraverso un progetto che mira a trasformare lo spazio urbano. Durante le attività, hanno analizzato come il cemento venga utilizzato come mezzo di comunicazione sociale e hanno individuato le ferite del territorio lasciate dall’urbanizzazione. Sono state poste domande su come queste aree siano cambiate nel tempo e su quali interventi possano favorire un miglioramento.

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? Domande chiave Come hanno trasformato il cemento in un messaggio sociale?. Quali ferite del territorio hanno catturato gli studenti con l'obiettivo?. Chi potrà scegliere le tre fotografie vincitrici del concorso?. Perché lo sguardo dei ragazzi rivela la fragilità del nostro ambiente?.? In Breve Studenti della scuola Italo Calvino partecipano al concorso Scatta la Passione!. Voto popolare per le tre foto migliori entro le 12:30 del 22 maggio. Mostra fotografica Tracce Umane aperta presso la biblioteca di Vimercate fino al 30 maggio. Progetto formativo basato sull'analisi del rapporto tra cemento e natura nel territorio. La biblioteca di Vimercate ospita da ieri la mostra fotografica Tracce Umane, con gli scatti prodotti dagli studenti della terza media Italo Calvino che resteranno esposti fino al 30 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vimercate: lo sguardo critico degli studenti tra natura e cemento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Aldo Grasso: lo sguardo del critico che racconta la televisione italiana senza filtriAldo Grasso riflette sul suo ruolo di critico televisivo e sulla storia della TV italiana, tra cultura popolare, analisi e passione autentica «Mi... Terni, in centro la mostra “Sinergie visive tra natura e cemento” GALLERIA FOTOGRAFICA E VIDEODal 5 all’8 marzo 2026 il Bct Lab di Piazza della Repubblica a Terni sta ospitando una nuova tappa del percorso artistico “Piazza d’Arti”.