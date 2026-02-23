Aldo Grasso | lo sguardo del critico che racconta la televisione italiana senza filtri

Aldo Grasso ha deciso di condividere il suo punto di vista sulla televisione italiana, motivato dalla necessità di offrire un’analisi sincera e senza filtri. La sua passione per il mezzo televisivo e l’esperienza accumulata negli anni lo spingono a parlare apertamente delle evoluzioni e delle criticità del settore. Con una prospettiva diretta, il critico evidenzia come alcuni programmi abbiano influenzato la cultura di massa. La sua opinione si basa su anni di osservazione attenta.

Aldo Grasso riflette sul suo ruolo di critico televisivo e sulla storia della TV italiana, tra cultura popolare, analisi e passione autentica. «Mi sono sempre definito uno spettatore di professione», afferma Aldo Grasso, «e sono stato spesso scambiato per uno snob, quando in realtà sono l’esatto opposto: un sincero democratico, curioso tanto del programma più riuscito quanto del trash più sfacciato». È da questa prospettiva, libera da pregiudizi e profondamente legata alla cultura popolare, che il più autorevole critico televisivo italiano decide per la prima volta di riflettere sul proprio mestiere. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Leggi anche: Fanpage.it lancia Non è la TV, il nuovo format live che racconta lo spettacolo senza filtri su Youtube

Aldo Grasso e la telecronaca di Paolo Petrecca: «Vaneggiava senza cognizione di causa»Durante la trasmissione sportiva, Paolo Petrecca ha scatenato le critiche di Aldo Grasso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Martedì grasso… il Carnevale di Capua entra nel suo atto finale; Il caso di Enzo Tortora torna in tv: Augias riapre una ferita della storia italiana stasera 16 febbraio a Lo Torre di Babele.

Sanremo, Diego Bianchi e lo sguardo «laterale» di JovanottiAl Festival di Sanremo non si sfugge. Persino Diego Bianchi abbandona gli studi di «Propaganda Live» (forse dopo l’infelice battuta di Xhuliano Dule nei confronti di Salvini) per trasferirsi in ... corriere.it

Anche sul Corriere della Sera hanno attenzionato Radix, quando una stroncatura arriva dai salotti radical chic è sempre una medaglia d’oro. Ad Aldo Grasso, come avrebbe detto il grande Petrolini, rispondo: “ME NE FREGIO!” - facebook.com facebook

Nell'ambito del programma Olimpiade Culturale di @milanocortina26, prosegue la mostra "La strada per Cortina. VII Giochi Olimpici Invernali 1956" a cura di Aldo Grasso. Alle Gallerie d’Italia - Milano fino al 3 maggio. Ph Maria Parmigiani x.com