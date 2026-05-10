Villa Comunale la lettera di un cittadino | Benevento merita eventi ma anche spazi decorosi

Un residente della città ha scritto una lettera rivolta alle autorità locali, sottolineando l’importanza di mantenere e migliorare gli spazi pubblici del parco cittadino. Nella missiva, si evidenzia come la Villa Comunale sia un luogo di valore per la comunità e si chiede che venga curata con attenzione, oltre a promuovere eventi culturali. La lettera invita a riflettere sulle condizioni attuali e sulla necessità di interventi per rendere l’area più decorosa.

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Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la lettera a firma di un cittadino, Angelo Giangregorio, in merito allo stato in cuoi versa la Villa Comunale di Benevento “ Scrivo queste righe da cittadino che ama profondamente Benevento e che, proprio per questo, prova amarezza nel vedere occasioni importanti valorizzate solo a metà. La manifestazione ha rappresentato senza dubbio un momento bello e partecipato, capace di attirare famiglie, cittadini e visitatori nel cuore della città, regalando colori, iniziative e una piacevole atmosfera primaverile. Proprio per questo, però, ci si sarebbe aspettati una cura della Villa Comunale decisamente migliore.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Villa Comunale, la lettera di un cittadino: “Benevento merita eventi ma anche spazi decorosi” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Benevento in Fiore: 70 espositori invadono la Villa Comunale? Cosa scoprirai Cosa troverai tra i 70 stand tra botanica e artigianato? Come cambierà il volto della Villa Comunale nei prossimi tre giorni? Quali... Leggi anche: Benevento in Fiore 2026, al via la nona edizione alla Villa Comunale Argomenti più discussi: Lettera aperta di Ampa Venticinqueaprile ai 4 candidati sindaci di Reggio · ilreggino.it; Domenica 3 maggio torna il Mercato in Villa comunale; BICI ELETTRICA SFIORA UNA BAMBINA NELL’AREA GIOCHI DELLA VILLA COMUNALE; Il consigliere Gandolfo (FdI) allontanato dall’aula dal presidente Villa: Livello insostenibile, mi appello al Prefetto.