A Genova, durante l’adunata degli Alpini, sono stati segnalati due furti riguardanti i cappelli indossati dai partecipanti. Il primo riguarda la sottrazione di una penna decorativa da un cappello, mentre il secondo coinvolge il furto di un intero cappello avvenuto davanti al palazzo della Regione. Entrambi gli episodi sono stati denunciati pubblicamente, suscitando reazioni tra i presenti.

Dopo il furto della penna di un cappello degli Alpini a Genova durante l’adunata, che potrebbe anche non essere l’unico accaduto ma solamente l’unico denunciato pubblicamente, è emersa una nuova denuncia, stavolta per un intero cappello che è stato sottratto davanti al palazzo della Regione. L’area antagonista genovese da giorni ha lanciato un “gioco” che prevede di rubare le “penne nere” dei cappelli per poi fare la classifica di chi è riuscito a sottrarne il maggior numero durante l’adunata. Una sorta di sfregio contro il corpo dell’esercito, che si inserisce nelle proteste dei giorni precedenti contro gli Alpini, proprio da parte delle realtà antagoniste.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Vigliacco”. La denuncia di furto dell’Alpino: a Genova gli hanno rubato il cappello

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