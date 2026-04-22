Il mondo alpino è in fermento dopo la consegna a 180 volontari di Milano Cortina di un attestato e di una spilletta, ma non del cappello tradizionale. L'Associazione Nazionale Alpini ha espresso forte disapprovazione, definendo la scelta una vergogna e sottolineando che i volontari non hanno fatto la naja. La polemica si concentra sulla mancanza del cappello, simbolo storico e identitario degli alpini.

VENEZIA - Va bene l’attestato, passi pure la spilletta. Ma il cappello, quello no. Da giorni il mondo alpino è in subbuglio per la decisione di consegnare, a 180 volontari (uomini e donne) di Milano Cortina 2026 che hanno operato con la Joint task force della Difesa, anche il copricapo con la Penna Nera, durante la cerimonia di ringraziamento avvenuta sabato scorso a Verona. «Vergogna, quei ragazzi non hanno fatto la leva come noi, state svendendo un simbolo»: è il commento forse più gentile fra le centinaia di feroci critiche che in queste ore stanno inondando le pagine social dell’Ana. Sugli stessi canali, attraverso una videointervista...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Cappello alpino ai volontari di Milano Cortina, rivolta dell'Ana: «Vergogna, non hanno fatto la naja»

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