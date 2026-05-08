VIDEO | L' alpino denuncia | Accerchiato al grido di guerrafondaio mi hanno rubato la penna

Centinaia di condivisioni, sui gruppi social degli Alpini e dell'Adunata, per il video pubblicato da un alpino in cui denuncia un brutto episodio avvenuto nei vicoli intorno al Porto Antico, con tanto di furto dell'amata Penna Nera sul cappello.Adunata Alpini 2026 a Genova. La guida: programma.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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