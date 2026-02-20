Arte | Arvedo Arvedi celebra la forza vitale dell’uomo fra mito e modernità nella nuova mostra personale Guerrieri Danzanti

Arvedo Arvedi ha aperto la sua nuova mostra, “Guerrieri Danzanti”, alla Carlo D’Orta Gallery di Roma. La mostra, in programma dal 5 al 28 marzo 2026, presenta dipinti e sculture che combinano miti antichi e stile contemporaneo. Arvedi utilizza colori vivaci e forme dinamiche per rappresentare la forza e la vitalità dell’uomo. La mostra si svolge in uno spazio di grande suggestione, in pieno centro città, attirando curiosi e appassionati di arte. La mostra invita a riflettere sulla resistenza e il movimento dell’essere umano.

“GUERRIERI DANZANTI”: LA NUOVA MOSTRA PERSONALE DI ARVEDO ARVEDI ALLA CARLO D’ORTA GALLERY DI ROMA ROMA – Dal 5 al 28 marzo 2026, la Carlo D’Orta Gallery di Roma, in Piazza Crati 14, ospiterà “Guerrieri Danzanti”, la nuova mostra personale dell’artista veronese Arvedo Arvedi. Curata in collaborazione con Villa Arvedi, l’esposizione trasporta il pubblico in un viaggio visivo ipnotico, dove memorie ancestrali e mitologiche si fondono con un linguaggio contemporaneo vibrante, celebrando la forza vitale dell’uomo attraverso guerrieri danzanti. L’inaugurazione ufficiale avverrà con il vernissage del 5 marzo 2026 alle ore 17. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Arte: Arvedo Arvedi celebra la forza vitale dell’uomo, fra mito e modernità, nella nuova mostra personale “Guerrieri Danzanti” Leggi anche: Simbolismo italiano riscoperto a Parma: la Magnani-Rocca celebra mito e modernità nell’arte tra ‘800 e ‘900. Leggi anche: Alexander McQueen: McGirr celebra l’arte e la forza femminile con nuova campagna Primavera/Estate 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Guerrieri Danzanti: Arvedo Arvedi in mostra alla Carlo D’Orta Gallery di Roma. Arte e industria, i foulard di Arvedi esposti a New YorkL'Istituto Italiano di Cultura di New York ha organizzato una mostra dal titolo CORPORATE ART. From Art to Fashion che presenta creazioni dell'artista Arvedo Arvedi, nate come punto d'incontro fra ... ansa.it ARTE SOSTENIBILE. Esposizione di alcune opere di Arvedo ArvediL’evento consiste nell’esposizione di alcune opere dell’artista Arvedo Arvedi, sotto la direzione artistica del critico d’arte Marco Eugenio Di Giandomenico. All’inaugurazione intervengono anche ... exibart.com