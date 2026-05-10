VIDEO Saluta Cerundolo e poi scoppia a piangere | Musetti così a fine match
Dopo aver vinto contro Cerundolo, Lorenzo Musetti ha salutato il pubblico prima di scoppiare in lacrime. L’italiano, visibilmente commosso, ha pianto sul campo, influenzato sia dalla condizione fisica non perfetta sia dall’affetto dimostrato dai tifosi. L’episodio ha attirato l’attenzione di chi ha assistito alla partita, suscitando reazioni tra gli spettatori presenti.
Lorenzo Musetti non riesce a trattenere le lacrime dopo aver battuto Cerundolo: tra una condizione fisica non ottimale e l'affetto dimostratogli dal pubblico, l'italiano si è emozionato per il risultato ottenuto. Guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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