VIDEO Saluta Cerundolo e poi scoppia a piangere | Musetti così a fine match

Da gazzetta.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver vinto contro Cerundolo, Lorenzo Musetti ha salutato il pubblico prima di scoppiare in lacrime. L’italiano, visibilmente commosso, ha pianto sul campo, influenzato sia dalla condizione fisica non perfetta sia dall’affetto dimostrato dai tifosi. L’episodio ha attirato l’attenzione di chi ha assistito alla partita, suscitando reazioni tra gli spettatori presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lorenzo Musetti non riesce a trattenere le lacrime dopo aver battuto Cerundolo: tra una condizione fisica non ottimale e l'affetto dimostratogli dal pubblico, l'italiano si è emozionato per il risultato ottenuto. Guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it

video saluta cerundolo e poi scoppia a piangere musetti cos236 a fine match
© Gazzetta.it - VIDEO Saluta Cerundolo e poi scoppia a piangere: Musetti così a fine match
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Enzo Iacchetti scoppia a piangere disperato, poi rivela la verità e il web lo elogia: «Sei un genio!» (VIDEO)Negli ultimi giorni Enzo Iacchetti è tornato al centro dell’attenzione per un video pubblicato sui social che ha sorpreso molti utenti.

Leggi anche: Lorenzo Musetti doma Cerundolo in 2 set e avanza agli ottavi di Roma dopo un match dispendioso

Si parla di: Internazionali, il programma di oggi: Musetti-Cerundolo dopo pranzo. E la serata è tutta azzurra; Come cambia il ranking Atp dopo il Madrid Open.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web