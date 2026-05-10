VIDEO Saluta Cerundolo e poi scoppia a piangere | Musetti così a fine match

Dopo aver vinto contro Cerundolo, Lorenzo Musetti ha salutato il pubblico prima di scoppiare in lacrime. L’italiano, visibilmente commosso, ha pianto sul campo, influenzato sia dalla condizione fisica non perfetta sia dall’affetto dimostrato dai tifosi. L’episodio ha attirato l’attenzione di chi ha assistito alla partita, suscitando reazioni tra gli spettatori presenti.

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