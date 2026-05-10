Lorenzo Musetti ha superato Francisco Cerúndolo in due set nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026, avanzando così agli ottavi di finale. La partita si è rivelata impegnativa e lunga, ma Musetti ha dimostrato determinazione nonostante un match dispendioso. La vittoria è arrivata grazie alla sua volontà di non arrendersi, superando anche un possibile dolore fisico.

La voglia di vincere ha prevalso sul dolore. Lorenzo Musetti ha conquistato più con il cuore che con il tennis la sfida del terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026 contro Francisco Cerúndolo. L’azzurro, numero 10 del ranking mondiale, ha superato l’argentino, numero 27, con il punteggio di 7-6(7), 6-4 dopo 2 ore e 14 minuti di gioco. Una partita in cui Musetti è sceso in campo con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra e durante la quale non è mai riuscito a spingere come abitualmente dal lato del rovescio. Il toscano ha parlato anche di crampi, ma le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Negli ottavi di finale affronterà il norvegese Casper Ruud.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti doma Cerundolo in 2 set e avanza agli ottavi di Roma dopo un match dispendioso

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