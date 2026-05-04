VIDEO | Parli chiaro se ci riesce intervista ad Antonella Russo | Mi guida Angela Bottari nella mia giunta niente candidati

In un'intervista video, Antonella Russo risponde a una serie di domande cercando di essere il più schietta possibile. La giornalista Angela Bottari accompagna la conversazione, che si concentra sulla composizione della giunta e sulla presenza di eventuali candidati. Russo si impegna a fornire risposte chiare, evitando il linguaggio politico e puntando a trasmettere informazioni dirette sulla situazione amministrativa.

Una “raffica” di domande e un solo obiettivo: ottenere risposte dirette e sincere senza parlare il “politichese”. Abbiamo incalzato i candidati sindaco, cercando di cogliere il loro lato istintivo ma anche divertente per poi vedere l'effetto finale. Oltre 40 quesiti: dai ricordi intimi alle.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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