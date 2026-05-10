VIDEO Mai visto un Morata così! Alvaro scatenato per la conquista dell' Europa
Alvaro Morata, attaccante del Como, ha condiviso su Instagram un video in cui si vede mentre balla con i suoi compagni di squadra. La clip è stata pubblicata per celebrare la matematica qualificazione alle competizioni europee. Nei fotogrammi, Morata appare particolarmente energico e coinvolto nel momento di festa con la squadra. La scena si svolge in un ambiente che sembra essere il ritiro o uno spazio dedicato ai festeggiamenti post-partita.
Alvaro Morata, attaccante del Como, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video mentre balla insieme ai suoi compagni per festeggiare l'aritmetica qualificazione alle coppe europee.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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