VIDEO Mai visto un Morata così! Alvaro scatenato per la conquista dell' Europa

Alvaro Morata, attaccante del Como, ha condiviso su Instagram un video in cui si vede mentre balla con i suoi compagni di squadra. La clip è stata pubblicata per celebrare la matematica qualificazione alle competizioni europee. Nei fotogrammi, Morata appare particolarmente energico e coinvolto nel momento di festa con la squadra. La scena si svolge in un ambiente che sembra essere il ritiro o uno spazio dedicato ai festeggiamenti post-partita.

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