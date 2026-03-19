Alice Campello ha pubblicato un messaggio sui social dedicato ad Álvaro Morata, definendolo un

A pochi giorni dagli auguri social per il suo 31° compleanno da parte di Álvaro Morata, nel pieno della crisi che la coppia sta vivendo da qualche mese, Alice Campello ha ricambiato il tenero gesto per la festa del papà. L'influencer, approfittando dell'occasione, ha pubblicato su Instagram una piccola dedica per il 33enne, padre dei suoi quattro figli: i gemelli Leonardo e Alessandro, Edoardo e la piccola Bella. Oggi, giovedì 19 marzo, in Italia e in altri Paesi europei, dalla Spagna al Portogallo, si celebra la festa del papà e in questa giornata Alice Campello è corsa su Instagram per celebrare non soltanto suo padre, l'imprenditore Andrea Campello, ma anche il padre dei suoi figli, Morata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alice Campello e la dedica social ad Álvaro Morata: "Un super papà"

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Alice Campello alimenta los rumores de crisis con Álvaro Morata

Contenuti utili per approfondire Alice Campello

Temi più discussi: Alice Campello sui figli: Non possiamo più farlo. La richiesta di Morata; Morata, Alice Campello e le foto dei figli oscurate sui social: È quello che vuole il padre. Ma il commento scompare; Alice Campello rompe il silenzio: Ecco perché non mostro più i miei figli sui social; Alice Campello e Alvaro Morata sempre più distanti: nuovi indizi sulla gestione dei figli.

Alice Campello e la dedica social ad Álvaro Morata: Un super papàLa 31enne, nel giorno della Festa del papà, ha voluto celebrare il marito nel pieno della crisi che la coppia sta vivendo da mesi. La dedica social di Campello. gazzetta.it

Lo vuole suo padre: Alice Campello risponde su Morata, il dettaglio sui figli e il commento poi scompareAlice Campello e Alvaro Morata sempre più distanti: dopo la rottura spunta la scelta sui figli e il commento sparito dai social. donnaglamour.it

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