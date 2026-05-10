VIDEO Guardate c' è Sinner! Fiorello che risate! Prova a scappare così dai fan agli Internazionali

Durante gli Internazionali di Roma, Fiorello si è trovato circondato da numerosi fan dopo aver assistito alla vittoria di Musetti contro Cerundolo. Un momento di grande entusiasmo, con il cantante che ha tentato di allontanarsi tra le risate dei presenti. Nel frattempo, sui social, è stato condiviso un video in cui si vede Fiorello mentre si diverte e cerca di scappare, attirando l’attenzione degli spettatori.

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