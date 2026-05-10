VIDEO Guardate c' è Sinner! Fiorello che risate! Prova a scappare così dai fan agli Internazionali
Durante gli Internazionali di Roma, Fiorello si è trovato circondato da numerosi fan dopo aver assistito alla vittoria di Musetti contro Cerundolo. Un momento di grande entusiasmo, con il cantante che ha tentato di allontanarsi tra le risate dei presenti. Nel frattempo, sui social, è stato condiviso un video in cui si vede Fiorello mentre si diverte e cerca di scappare, attirando l’attenzione degli spettatori.
Dopo avere assistito al trionfo di Musetti contro Cerundolo, Fiorello è stato travolto dall'affetto dei suoi fan agli Internazionali di Roma. All'ennesima richiesta di firmare un autografo, lo showman ha simpaticamente provato a darsela a gambe.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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