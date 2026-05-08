Sinner insieme a Borg e McEnroe? L' assurdo siparietto dei fan agli Internazionali

Da gazzetta.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante gli Internazionali d’Italia, si sono verificati momenti insoliti con alcuni tifosi che hanno assistito a una scena tra Sinner, Borg e McEnroe. Il pubblico presente ha assistito a un siparietto tra i giocatori e gli appassionati, aggiungendo un tocco di colore a un evento che già coinvolge appassionati di tennis e non solo. La manifestazione continua a offrire intrattenimento oltre alle partite sul campo.

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Gli internazionali d’Italia non sono solo tennis ma anche spettacolo e passione. Ognuno a modo suo contribuisce a fare di questo torneo un evento unico e irripetibile. Può accadere infatti che tra un match e l’altro si possa incontrare John McEnroe e Bjorn Borg, accompagnati da Jannik Sinner. Tre "impostori" ovviamente, provenienti da Treviso, che si sono travestiti assumendo i panni dei loro idoli. .🔗 Leggi su Gazzetta.it

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