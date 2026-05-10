Nella mattina di sabato 9 maggio, in piazza della Pieve a Vicopisano, si è svolta la cerimonia di restauro del monumento dedicato ai caduti della comunità. L’intervento di recupero è stato completato e il monumento è stato riaperto al pubblico. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti dell’amministrazione e cittadini, che hanno assistito alla presentazione del lavoro di manutenzione svolto sulla struttura.

Vicopisano (PI), 10 maggio 2026 – Nella mattina di sabato 9 maggio, in piazza della Pieve, si è svolta la presentazione del recupero del monumento ai Caduti di Vicopisano, alla presenza di autorità civili, militari e religiose, di rappresentanti delle associazioni e di numerosi cittadini e cittadine. Un momento importante per la comunità, dedicato non solo alla restituzione di un monumento alla sua piena bellezza, ma soprattutto al valore profondo della memoria condivisa. “I monumenti sono importanti segni di memoria - ha detto il sindaco Matteo Ferrucci - ed è essenziale preservarli perché quando la memoria si spegne anche parte della coscienza civile si spegne.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vicopisano omaggia i suoi caduti: restaurato il monumento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Vicopisano, il monumento ai caduti torna a splendere: terminato l'intervento di recuperoNella mattina di sabato 9 maggio, in piazza della Pieve, si è svolta la presentazione del recupero del monumento ai Caduti di Vicopisano, alla...

Vicopisano, il monumento ai Caduti torna a splendere: il restauro? Domande chiave Come ha fatto il restauratore a rimuovere licheni e alghe incrostanti? Quale dettaglio toccante ha rivelato l'archivista sul legame...