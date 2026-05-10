Vicopisano il monumento ai Caduti torna a splendere | il restauro

A Vicopisano, il monumento ai Caduti è stato sottoposto a un restauro che ha permesso di rimuovere licheni e alghe che lo ricoprivano. Il lavoro ha portato alla luce dettagli che erano nascosti da anni, tra cui un elemento toccante raccontato dall’archivista, che ha evidenziato un legame storico tra il monumento e i caduti commemorati. L’intervento ha restituito alla struttura il suo aspetto originale, rendendo visibile anche alcuni particolari nascosti dal tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come ha fatto il restauratore a rimuovere licheni e alghe incrostanti?. Quale dettaglio toccante ha rivelato l'archivista sul legame con i caduti?. Perché il sindaco considera questo restauro fondamentale per la coscienza civile?. Come influirà il nuovo decoro sul futuro del Parco della Rimembranza?.? In Breve Restauratore Franco Forino ha rimosso licheni e alghe con prodotti chimici specifici.. Archivista Filippo Mori ha ricostruito il legame tra caduti e alberi del parco.. Don Tadeusz Dobrowolski ha benedetto il monumento in piazza della Pieve sabato 9 maggio.. Assessore Andrea Taccola ha partecipato al pellegrinaggio Aned verso i campi di sterminio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vicopisano, il monumento ai Caduti torna a splendere: il restauro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Vicopisano, il monumento ai caduti torna a splendere: terminato l'intervento di recuperoNella mattina di sabato 9 maggio, in piazza della Pieve, si è svolta la presentazione del recupero del monumento ai Caduti di Vicopisano, alla... Borgo Grappa: il monumento ai caduti torna a splendere dopo il danno? Cosa sapere Restaurato il monumento ai caduti di Borgo Grappa danneggiato dal maltempo dell'agosto 2022.