Vicopisano il monumento ai caduti torna a splendere | terminato l' intervento di recupero

Sabato 9 maggio, nella piazza principale del paese, è stata presentata ufficialmente la conclusione dei lavori di recupero del monumento ai Caduti. L'evento ha visto la partecipazione di autorità civili, militari e religiose, oltre a rappresentanti delle associazioni e a molti cittadini. L'intervento di restauro ha riportato alla luce il monumento, che ora si presenta nuovamente in buone condizioni.

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