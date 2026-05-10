Vicopisano il monumento ai caduti torna a splendere | terminato l' intervento di recupero
Sabato 9 maggio, nella piazza principale del paese, è stata presentata ufficialmente la conclusione dei lavori di recupero del monumento ai Caduti. L'evento ha visto la partecipazione di autorità civili, militari e religiose, oltre a rappresentanti delle associazioni e a molti cittadini. L'intervento di restauro ha riportato alla luce il monumento, che ora si presenta nuovamente in buone condizioni.
Nella mattina di sabato 9 maggio, in piazza della Pieve, si è svolta la presentazione del recupero del monumento ai Caduti di Vicopisano, alla presenza di autorità civili, militari e religiose, di rappresentanti delle associazioni e di numerosi cittadini e cittadine.Un momento importante per la.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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