como torna accessibile il monumento ai caduti di terragni

A Como torna accessibile il Monumento ai Caduti progettato dall’architetto Terragni. Dopo un periodo di chiusura, ora sarà possibile visitarlo di nuovo. Il monumento, che si distingue per il suo stile architettonico, si ispira alle opere di Sant’Elia. La riapertura permette ai visitatori di entrare e osservare da vicino i dettagli del progetto originale, che rappresenta un esempio di architettura del XX secolo.

? Cosa scoprirai Quando potrete finalmente entrare nel monumento di Terragni?. Chi ha influenzato il design originale ispirandosi a Sant'Elia?. Come cambierà il percorso turistico tra Pinacoteca e Tempio Voltiano?. Perché la riapertura è legata agli ottant'anni della Resistenza?.? In Breve Accesso al sito previsto dal 2 giugno al 4 novembre.. Progetto coinvolse Enrico Prampolini, Attilio e Giuseppe Terragni.. Inspirazione futurista derivante dai disegni di Sant'Elia e suggerimento di Marinetti.. Integrazione nel circuito culturale con Pinacoteca e Tempio Voltiano.. Il Monumento ai Caduti di Como riaprirà le porte al pubblico tra il 2 giugno e il 4 novembre, segnando un momento cruciale per la memoria storica locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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