Borgo Grappa | il monumento ai caduti torna a splendere dopo il danno

Il monumento ai caduti di Borgo Grappa, gravemente danneggiato dal maltempo di agosto 2022, è stato recentemente restaurato. L'intervento ha ripristinato la struttura, permettendo di riprendere la sua funzione commemorativa. La riparazione è stata conclusa dopo i lavori di intervento e consolidamento necessari per eliminare i danni causati dalle intemperie. Ora il monumento si presenta di nuovo in buone condizioni, pronto a essere nuovamente punto di riferimento per la comunità.

? Cosa sapere Restaurato il monumento ai caduti di Borgo Grappa danneggiato dal maltempo dell'agosto 2022.. L'intervento della ditta Duemme Restauri si è concluso in soli 15 giorni.. Questa mattina a Borgo Grappa, la comunità ha riabbracciato il Monumento ai Caduti di tutte le guerre dopo i lavori di restauro che hanno riparato i danni subiti dalla stele nel maltempo dell’agosto 2022. La cerimonia ufficiale ha la partecipazione delle istituzioni locali, dei rappresentanti dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dei Carabinieri, insieme ai membri delle associazioni combattentistiche e d’arma. Il recupero di un simbolo ferito dal clima. L’intervento per riportare la memoria alla luce è stato gestito dalla ditta locale Duemme Restauri, che ha completato le operazioni in soli 15 giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borgo Grappa: il monumento ai caduti torna a splendere dopo il danno Notizie correlate Borgo Grappa, inaugurato il Monumento ai Caduti dopo il restauroInaugurato questa mattina, a Borgo Grappa, il Monumento ai Caduti di tutte le guerre. Il Monumento ai caduti del mare torna a salutare chi entra nel molo di Porto CorsiniA poche settimane dalla nomina di Ravenna quale prima città italiana capitale del mare 2026, arriva l’evento inaugurale di questa nuova sfida, ovvero... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Borgo Grappa, inaugurazione del Monumento ai Caduti restaurato: cerimonia il 26 aprile; Il Gruppo Antonio Ruggiero di Sabaudia conquista il podio del settore ortofrutticolo; Latina, getta lastre di amianto in un fosso, le telecamere lo riprendono: denunciato; Marina di Latina | campi agricoli pronti a diventare parcheggi estivi. Borgo Grappa, inaugurato il Monumento ai Caduti dopo il restauroL'opera stata oggetto di un accurato intervento di manutenzione. Presenti istituzioni e rappresentanti dell'Arma ... latinatoday.it Latina: l’inaugurazione del restaurato monumento ai Caduti di Borgo GrappaSi terrà questa mattina, domenica 26 aprile, l’inaugurazione del restaurato monumento ai Caduti di Borgo Grappa. Alle ore 9.30 è prevista la Santa Messa in onore ai Caduti di tutte le guerre presso l ... radioluna.it Questa mattina, in una cornice di solennità e partecipazione, l’Amministrazione comunale di Latina ha restituito ufficialmente alla comunità di Borgo Grappa il Monumento ai Caduti di tutte le guerre L'opera, simbolo identitario del territorio, è stata oggetto di - facebook.com facebook