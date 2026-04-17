Rissa brutale a Torino | un ferito e l’aggressore si consegna

Nella notte tra venerdì e sabato, nei pressi dei giardini Madre Teresa di Calcutta, in corso Giulio Cesare a Torino, si è verificata una rissa violenta. Un uomo di 44 anni è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro, riportando ferite che hanno richiesto assistenza medica. Dopo l’accaduto, l’aggressore, un ventiquattrenne, si è consegnato alle forze dell’ordine e è stato arrestato.

Un violento scontro avvenuto nella notte tra venerdì e sabato nei pressi dei giardini Madre Teresa di Calcutta, in corso Giulio Cesare a Torino, ha portato all’arresto di un ventiquattrenne dopo che un uomo di quarantaquattro anni è stato colpito al capo con una bottiglia di vetro. La vittima, ferita gravemente, è stata trasportata d’urgenza in codice rosso presso il presidio ospedaliero San Giovanni Bosco, mentre l’aggressore si è presentato autonomamente nella medesima struttura sanitaria, dove è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato. La dinamica del conflitto nei giardini di corso Giulio Cesare. L’episodio ha avuto inizio a seguito di una segnalazione ricevuta dalle forze dell’ordine da parte di una donna, la quale riferiva di una lite degenerata all’interno dell’area verde dedicata a Madre Teresa di Calcutta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rissa brutale a Torino: un ferito e l’aggressore si consegna Notizie correlate Torino: rissa a Barriera, volto sfregiato e aggressore denunciatoUn violento scontro fisico ha scosso la zona di Barriera di Milano a Torino, lasciando una vittima ricoverata con gravi lesioni al volto. Si indaga sul brutale omicidio: 29enne ucciso con un fendente al collo, un altro uomo ferito - VIDEOStrada completamente bloccata e forze dell'ordine che presidiano il luogo del delitto. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Rissa e coltellate in un kebab: arrestato un 20enne a Torino, caccia al complice; Rissa e coltellate in un kebab: arrestato un 20enne a Torino, caccia al complice. Rissa e coltellate in un kebab: arrestato un 20enne a Torino, caccia al compliceUna lite per futili motivi, degenerata in pochi istanti in una violenza brutale fatta di spray urticante e coltellate. A Torino, nel quartiere Barriera di Milano, la sera del 3 aprile si è consumata u ... giornalelavoce.it Rissa choc in corso Torino: uomo pestato a sangue, la denunciaLa capogruppo di Fratelli d’Italia Verangela Marino accusa: «Alcol servito senza controllo e tentativo di coprire tutto prima dei soccorsi» ... giornalelavoce.it VIOLENZA NEL NAPOLETANO Brutale rissa tra fratelli: cosa è successo - facebook.com facebook