Sparatoria al campo nomadi di Zola Predosa Bologna | giovane ferito alle gambe

© Ilrestodelcarlino.it - Sparatoria al campo nomadi di Zola Predosa (Bologna): giovane ferito alle gambe

Zola Predosa (Bologna), 23 febbraio 2026 – Una lite o un regolamento di conti, degenerato in una sparatoria. Un pregiudicato trentenne è stato ferito ieri sera da più colpi esplosi da un'arma da fuoco al campo nomadi di Zola Predosa. Erano circa le 22 quando è stato dato l'allarme alle forze dell'ordine: l'uomo è stato colpito alle gambe, probabilmente da un altro ospite del campo. Non in pericolo di vita, il trentenne è stato trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale Sant'Orsola di Bologna per le cure. A Zola, allertati dai sanitari, sono subito intervenuti i carabinieri del Radiomobile e del Nucleo operativo della compagnia di Casalecchio, per ricostruire la dinamica dell'aggressione armata e i motivi che hanno scatenato tanta violenza.