“Il giorno in cui impari ad amare” - dice Francesco Sole - ti regala una consapevolezza spietata”. E proprio da questa consapevolezza nasce I giorni in cui ho imparato ad amare, (Sperling & Kupfer) il nuovo romanzo dell’autore modenese, dove la storia di Cesare Rinaldi ci guida attraverso fughe, ritorni e seconde occasioni. Cesare ha sempre avuto un talento speciale, quello di scappare. Dalla sua città natale sulle colline toscane, dai ricordi dolorosi, dalle responsabilità e persino dall’amore stesso. Una vita in fuga che si interrompe quando la morte del padre e la crisi dell’azienda vinicola di famiglia lo costringono a tornare a casa, affrontando finalmente tutto ciò da cui aveva cercato di sottrarsi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Le persone che incroci nella vita non arrivano mai per caso”: il viaggio nel cuore di Francesco Sole

