Piazza Duomo cuore identitario di Reggio Calabria viaggio nella storia con l' arch Laganà

L'architetto Renato Laganà ha analizzato come Piazza Duomo di Reggio Calabria sia diventata il cuore pulsante della città, coinvolgendo la comunità nel suo restauro. La discussione ha evidenziato come il passato e le trasformazioni recenti abbiano plasmato questo spazio pubblico, che rappresenta un punto di riferimento per i residenti. L'intervento si concentra sulle scelte progettuali e sulla valorizzazione degli elementi storici della piazza. La città attende ora i prossimi sviluppi di questa iniziativa.

Un luogo non è mai solo uno spazio: è memoria, stratificazione, identità. E piazza Duomo, simbolo assoluto di Reggio Calabria, torna al centro del dibattito cittadino grazie all'incontro "Piazza Duomo: trasformazione e memoria attraverso i secoli", una conversazione con l'architetto Renato Laganà, già docente dell'Università Mediterranea. L'iniziativa è promossa dalle associazioni Anassilaos e Amici del Museo Nazionale di Reggio Calabria, biblioteca comunale Pietro De Nava, Italia Nostra, sezione di Reggio Calabria.

Il Treno del ricordo fa tappa a Reggio Calabria: un viaggio nella storia per le nuove generazioniIl Treno del Ricordo arriva a Reggio Calabria, portando un viaggio nel passato per le scuole della zona.

Reggio Calabria, la magia svelata: un viaggio tra storia, rituali e oggetti misteriosi alla Biblioteca De Nava.Reggio Calabria ha aperto le porte alla mostra sulla magia, dopo che un'antica leggenda locale ha raccontato di rituali nascosti nel centro storico.

