Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 di oggi, la rete di circolazione a Roma e nel Lazio è stata aggiornata dall'Astral infomobilità, che ha fornito le ultime notizie sulla viabilità. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico, eventuali disagi o limitazioni in corso, e viene trasmessa regolarmente per informare gli utenti sulla situazione delle strade. La sede dell'agenzia ha diffuso le informazioni attraverso i propri canali ufficiali.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente su via Nettunense tra che via della Falcognana si rallenta ora per traffico nelle due direzioni la situazione sul Raccordo Anulare circolazione è regolare accensione der lentamente in interna tra le uscite tuscolane apia andiamo sulla Roma Fiumicino faccela scorrevole ci sentiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code localizzato al momento solo tra Portonaccio il video per la tangenziale est direzione centro e coda in diminuzione anche sulle consolari sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto sulla Flaminia da.