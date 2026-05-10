Via Toniolo Principato | Intervento da 823 mila euro non più rinviabile

Un intervento di circa 823 mila euro su via Toniolo nel Principato di Monaco è stato annunciato come non più rinviabile. L’intervento mira a risolvere una criticità che da anni interessa questa zona della città, coinvolgendo aspetti legati alla sicurezza dei residenti, alla viabilità e agli edifici situati nel versante. La decisione è stata comunicata in risposta alle problematiche che si sono accumulate nel tempo e richiedono interventi immediati.

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