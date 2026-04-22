Talamello manutenzione sul ponte d’accesso | intervento da 40 mila euro

Nella località di Talamello sono iniziati questa settimana i lavori di manutenzione ordinaria sul ponte di accesso, situato lungo la strada statale. L’intervento prevede un investimento di circa 40 mila euro e mira a garantire la sicurezza e la funzionalità della struttura. I lavori dureranno alcuni giorni e coinvolgono le operazioni di verifica e riparazione delle parti più usurate del ponte.

Sono partiti questa settimana i lavori di manutenzione ordinaria al ponte di accesso a Talamello, lungo la S.P. 33 "Talamellese". I lavori, per un importo di 40 mila euro, consistono nella riparazione di alcuni elementi architettonici in cemento armato, deterioratisi a causa degli eventi.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate L’elisoccorso per Mogol da Sanremo a Roma «è costato 40 mila euro»Giulio Rapetti in arte Mogol, primo paroliere di Lucio Battisti, è andato con la moglie Daniela Giammelli dal Festival di Sanremo a Roma in... Manutenzione straordinaria sulla strada percorsa da migliaia di camion: ok all'intervento da 1,5 milioni di euroL’accordo sottoscritto prevede che l’Autorità portuale finanzi l’opera, mentre il Comune si impegna a redigere il progetto e ad occuparsi della... Tutti gli aggiornamenti Talamello, al via i lavori di sistemazione del ponte: investimento di 40.000 euroIl completamento dei lavori è previsto entro il mese di maggio. altarimini.it Lavori di manutenzione al Ponte di Talamello: le tempisticheSono partiti questa settimana i lavori di manutenzione ordinaria al ponte di accesso a Talamello, lungo la S.P. 33 Talamellese. I lavori, per un importo di 40 mila euro, consistono nella riparazione ... newsrimini.it