Direttrice San Leo-Pellaro al via il rifacimento del manto stradale | intervento da 600 mila euro

È iniziato il rifacimento del manto stradale sulla direttrice San Leo-Pellaro, con un investimento di 600 mila euro. Il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria ha effettuato un sopralluogo sui lavori aperti nell’ambito del programma di interventi infrastrutturali chiamato “Strada facendo”. L’intervento riguarda lavori di riparazione e riqualificazione della strada.

Il sindaco facente funzioni Battaglia: "L'obiettivo è restituire ai cittadini una rete viaria sicura e dignitosa, intervenendo sulle criticità più urgenti del territorio" Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, ha effettuato un sopralluogo sui cantieri aperti nell'ambito del programma di interventi infrastrutturali denominato “Strada facendo”. Ad accompagnarlo, il capo di gabinetto del Comune, Antonio Ruvolo, l'assessore ai lavori pubblici, Paolo Brunetti, e i consiglieri comunali Franco Barreca e Giuseppe Marino. Al centro del sopralluogo, i lavori di rifacimento del manto stradale sulla strada di collegamento che va da San Leo e Pellaro, già Strada Statale 106, terzo tratto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Lavori di messa in sicurezza e rifacimento del manto stradale: è la volta di via San Pio da Pietrelcina e via Fondo DatteroProsegue il programma di manutenzione per la???????????????????????????????????????????? che interesseranno alcune zone del nostro territorio...

Via Villagrazia, partono i lavori per il rifacimento del manto stradalePrenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale in via Villagrazia, nel tratto compreso...