Via libera del Real Mastantuono in Serie A | tutti i dettagli
Il calciatore argentino è stato ufficialmente ceduto in prestito alla squadra di Serie A. La sua prima annata con il club spagnolo si è rivelata meno positiva del previsto, dopo essere stato acquistato per 60 milioni di euro l’estate scorsa. La decisione di trasferirsi in Italia è stata confermata con l’ok del club madrileno, che ha deciso di lasciarlo partire.
La prima stagione di Mastantuono al Real Madrid non è andata come previsto. In primis dal club presieduto da Florentino Perez, che per il grande talento argentino ha sborsato la bellezza di 60 milioni di euro. Le ‘Merengues’ si sono convinte che uno o due anni altrove, lontano dalle enormi pressioni di Madrid, possa consentire a Mastantuono di maturare con calma e meglio rispetto a quanto possa farlo restando al Real, dove ha dimostrato di essere un calciatore ancora troppo acerbo. Del resto parliamo di un classe 2007. Il futuro di Mastantuono potrebbe essere in Serie A. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, per lui si è già mosso con decisione il Como.🔗 Leggi su Calciomercato.it
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