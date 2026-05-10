Via libera del Real Mastantuono in Serie A | tutti i dettagli

Il calciatore argentino è stato ufficialmente ceduto in prestito alla squadra di Serie A. La sua prima annata con il club spagnolo si è rivelata meno positiva del previsto, dopo essere stato acquistato per 60 milioni di euro l’estate scorsa. La decisione di trasferirsi in Italia è stata confermata con l’ok del club madrileno, che ha deciso di lasciarlo partire.

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