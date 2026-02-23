Mastantuono costato 60 milioni è finito ai margini del Real Madrid Dall’Argentina | Lo stanno uccidendo

Il trasferimento di Mastantuono, costato oltre 60 milioni, si è rivelato un flop al Real Madrid. La decisione di inserirlo nel progetto è stata presa dall’ex tecnico Arbeloa, ma il giocatore ha trovato difficoltà a inserirsi e a mostrare il suo valore in campo. In Argentina si parla di un investimento sbagliato e di una situazione difficile per il centrocampista, che ora fatica a trovare spazio. La sua situazione resta complicata.

In Spagna e in Argentina c’è un “ caso Mastantuono”. Il centrocampista ex River Plate è costato al Real Madrid la scorsa estate poco più di 60 milioni, ma con il tecnico Arbeloa è finito ai margini del progetto; inoltre, quando gli viene data occasione di giocare, non dimostra la cifra per cui è stato acquistato. Come riportato da Marca, nelle ultime quattro partite Mastantuono ha giocato solamente 13 minuti. Decisamente troppo pochi per un calciatore che punta ad essere convocato con l’Argentina per la Finalissima del 27 marzo (proprio contro la Spagna) e il Mondiale. L’ex giocatore del River Plate Norberto Alonso ha dichiarato su YouTube, nel podcast di Fede Rubi: “ Lo stanno uccidendo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Mastantuono, fin qui al Real Madrid un flop da 63 milioni di euro. Incide meno di Ceballos e ValverdeFranco Mastantuono non sta vivendo un inizio facile al Real Madrid.

Calcio Napoli, suggestione Mastantuono: il talento del Real Madrid intriga per gennaioIl mercato del Calcio Napoli si anima con l’ipotesi di un possibile prestito del fantasista argentino del Real Madrid, Mastantuono.

