Via del Collegio Romano | Giuli revoca lo staff dopo le criticità

Il ministro ha deciso di revocare lo staff di via del Collegio Romano dopo aver riscontrato diverse criticità nella gestione dei fondi legati al caso Regeni. La decisione arriva in seguito alle verifiche sugli incarichi e alle modalità di distribuzione delle risorse. Restano da chiarire chi prenderà il posto dei responsabili della segreteria tecnica e del personale, mentre si attendono ulteriori comunicazioni ufficiali in merito alle nuove nomine.

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? Domande chiave Perché la gestione dei fondi sul caso Regeni ha causato i licenziamenti?. Chi sostituirà i responsabili della segreteria tecnica e personale del Ministro?. Come influirà questo rimpasto sulle tensioni interne tra le anime del governo?. Quali nuove strategie userà il Ministero per finanziare i film esclusi?.? In Breve Emanuele Merlino allontanato per mancata vigilanza sui fondi del film su Giulio Regeni.. Elena Proietti rimossa dopo l'assenza durante la missione ufficiale a New York.. Giampiero Cannella indicato come possibile successore per la segreteria tecnica di Merlino.. Rimpiazzi avvengono tra tensioni interne su Biennale e caso Beatrice Venezi alla Fenice.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Via del Collegio Romano: Giuli revoca lo staff dopo le criticità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ministero cultura, Giuli verso revoca staff: pronti stop per Merlino e Proietti(Adnkronos) – del ministero della Cultura sulle indiscrezioni secondo cui il ministro Alessandro Giuli avrebbe revocato gli incarichi al capo della... Leggi anche: Giuli licenzia due big dello staff del ministero della Cultura: lo strappo dopo i fondi negati al documentario su Giulio Regeni Argomenti più discussi: MiC, il 5 maggio il convegno Innovazione per la cultura: talenti e tecnologie al servizio del Paese; APREvisit: nuova delegazione dei Soci APRE del Friuli Venezia Giulia a Bruxelles - APRE; Biennale di Venezia, ultimi ritocchi ai padiglioni: lettera contro il Leone d'oro Sokurov; Biennale, arrivano gli ispettori. Bruxelles sostiene la linea Giuli.