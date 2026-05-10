A Bergamo, una corsia dell'autostrada è stata chiusa temporaneamente fino a martedì, provocando code in direzione del centro. La restrizione è stata decisa da Ats per motivi di sicurezza. La strada rimane percorribile, anche se con qualche rallentamento. La misura è stata adottata per limitare i rischi legati a lavori o controlli lungo il tratto interessato. La viabilità potrebbe subire ulteriori variazioni in base alle esigenze.

VIABILITA’. Il restringimento causa code verso il centro. La misura, richiesta da Ats, è stata presa per ragioni di sicurezza. Doveva restare sempre a due corsie, ma da qualche giorno via Autostrada è interessata da un restringimento a una sola corsia in direzione città, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Spino e quasi fino all’incrocio con via Carnovali. Una modifica che, come prevedibile, ha generato lunghe code soprattutto nelle ore di punta verso il centro. La misura, tuttavia, è destinata a durare poco: da mercoledì mattina entrambe le corsie verranno ripristinate. Da Palazzo Frizzoni spiegano che si tratta di una fase temporanea legata a «motivi di sicurezza».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Via Autostrada a Bergamo, ristretta una corsia. Ma solo fino a martedì

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